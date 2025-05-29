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Четверг, 29 мая 2025, 17:51 мск

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Британия готовится усилить кибератаки на Россию

Глава минобороны Великобритании Джон Хили анонсировал усиление кибератак против России и Китая. Об этом пишет Times.

«На вопрос, означает ли это увеличение кибератак министерства обороны против таких государств, как Россия и Китай, он (министр) ответил: «Да. Создание киберкомандования входит в работу по устранению дублирования, установлению новых стандартов и наделению полномочиями по наступательным и оборонительным кибератакам», – говорится в публикации, которую цитирует «Прайм».

Министр заявил, что за последние два года против минобороны Британии было проведено 90 тысяч кибератак со стороны якобы «связанных с государствами источников».

«Это уровень той кибервойны, которая ведется постоянно и только усиливается. Это требует от нас наращивания потенциала для защиты», – пояснил Хили.

Лондон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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