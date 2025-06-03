Экс-президент Киргизии заочно приговорен к 11,5 годам лишения свободы

В Бишкеке суд вынес заочный обвинительный приговор экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, назначив ему наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы по делу о кой-ташских событиях, когда попытка задержания Атамбаева переросла в столкновения спецназа со сторонниками бывшего главы государства.

Суд также вынес решение о конфискации имущества Атамбаева и лишении его государственных наград. Вместе с Атамбаевым к длительным срокам лишения свободы приговорены бывшие высокопоставленные сотрудники его администрации и правительства страны.

События, которые послужили причиной для возбуждения уголовного дела, произошли 7 августа 2019 года в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Спецназ группы «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. В столкновениях пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудник МВД и 40 сотрудников ГКНБ.

Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы. Он был лишен неприкосновенности в июне 2019 года. После задержания против него было возбуждено несколько уголовных дел. В июне 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Позднее Атамбаев был признан невиновным в коррупции и злоупотреблении должностным положением. Суд также оправдал его по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года в связи с отсутствием состава преступления.

Дело Атамбаева было направлено на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. По решению суда Атамбаеву было разрешено покинуть Киргизию для лечения. Вечером 14 февраля 2023 года он был освобождён из колонии, а на следующий день вылетел за границу.

Бишкек, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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