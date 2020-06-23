Экс-глава Киргизии получил 11 лет и 2 месяца тюрьмы

В Киргизии суд вынес приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву. Его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы, рассказал адвокат экс-главы государства Сергей Слесарев.

«Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы», – цитирует ТАСС Слесарева.

Как уточняет «Sputnik Кыргызстан», экс-лидера республики признали виновным в коррупции. В 2006 году суд приговорил криминального авторитета Азиза Батукаева к 16 годам тюрьмы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Тем не менее, в 2013-м Батукаева освободили по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии.

Выйдя из тюрьмы, Батукаев покинул пределы Киргизии. Через некоторое время стало известно, что преступник здоров, а к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе Атамбаев.

Бишкек, Иван Гридин

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