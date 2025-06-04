Шеф Пентагона впервые пропустит встречу по обороне Украины

Глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу контактной группы по обороне Украины. США представит постпред Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

Заседания контактной группы по обороне Украины были организованы три года назад предыдущим главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остиным. С тех пор более 50 стран предоставили Киеву оружие и другую военную помощь на общую сумму около 126 млрд долларов.

Хегсет впервые пропустит встречу группы по обороне Украины. Он не будет участвовать и по видеосвязи, а приедет в Брюссель только на следующий день на саммит министров обороны стран НАТО.

Заменит главу Пентагона постпред США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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