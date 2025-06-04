Североатлантический альянс готов дать «разрушительный ответ» в случае возникновения угроз в Балтийском и Черном морях. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Что касается Балтийского региона, но это также справедливо для Черного моря и других регионов НАТО, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой», – сказал Рютте (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос о напряженности в Балтийском регионе, в частности из-за танкеров, которые на Западе считают якобы частью российского теневого флота.

Генсек НАТО почеркнул, что при появлении любых непредвиденных обстоятельств альянс «будет готов на разрушительный ответ».

Стоит отметить, что Москва не раз обращала внимание на конфронтационную настроенность Североатлантического альянса. В Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Брюссель, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube