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Путин и Трамп снова созвонились: российский лидер пообещал ответ на атаки Киева

Фото: архив CNN

Президент США Дональд Трамп сообщил новых телефонных переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным. По словам американского лидера, Россия готовит ответ на украинские атаки.

«Мы обсудили атаку Украины на стоящие [на аэродромах] российские самолеты, а также ряд других атак, осуществленных обеими сторонами», – уточнил Трамп (цитата по ТАСС) в своей социальной сети.

По его словам, разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру на Украине, отметил он.

«Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы», – сообщил он.

Трамп также уточнил, что разговор с Путиным длился около 1 часа и 15 минут.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно состоялся.

Вашингтон – Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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