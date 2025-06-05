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Четверг, 5 июня 2025, 09:45 мск

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США запретили въезд гражданам 12 стран

Фото: Freepik

США запретили въезд гражданам 12 государств. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.

Въезд в США запрещен гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. В документе говорится, что эти страны признаны «неэффективными в плане проверки и анализа и представляют очень высокий риск для Соединенных Штатов».

При этом в въезд все еще разрешен для уроженцев этих государства, если они ранее получили гражданство США, а также имеют действующую визу, либо цель их поездки отвечает национальным интересам США.

Кроме того, частичный запрет на въезд введен в отношении граждан семи стран: Того, Туркменистан, Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Венесуэла. В документе указывается, что они «также представляют высокий уровень риска для Соединенных Штатов».

После инаугурации в январе 2025 года Трамп подписал указ, позволивший выявить страны, «в отношении которых информация о проверке настолько недостаточна, что требует частичного или полного приостановления въезда граждан из этих государств».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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