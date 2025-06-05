Президент США пообещал санкции против России и Украины, если не будет мира

В случае срыва мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине Вашингтон готов ввести жесткие санкции в отношении России и Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Когда я пойму, что это (конфликт) не закончится... мы будем очень жесткими. И это может коснуться обеих стран, если честно», – заявил американский лидер, слова которого приводит «Интерфакс».

Трамп отметил, что держит дедлайн по заключению соглашения о перемирии «в голове».

Американский президент подчеркнул, что США в случае неудачи попыток решить конфликт будут очень жесткими, вне зависимости от того, коснется это «России или кого-то еще».

Говоря об украинским кризисе, Трамп предположил, что иногда во время конфликта нужно дать немного времени, чтобы стороны осознали, что нужно решать вопрос мирно, а не при помощи силы. В качестве аналогии он привел ситуации с дерущимися детьми и драки между хоккеистами.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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