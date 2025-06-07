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Калифорния хочет отказаться от выплаты федеральных налогов

Американский штат Калифорния может отказаться от уплаты федеральных налогов. Об этом заявил губернатор Гэвин Ньюсом.

«Калифорнийцы оплачивают счета федерального правительства. Мы платим налогов на 80 млрд долларов больше, чем получаем обратно. Наверное, пришло время прекратить их выплачивать, Дональд Трамп», – написал глава штата в соцсети.

Таким образом Ньюсом ответил на информацию о том, что администрация Белого дома планирует начать масштабное сокращение федерального финансирования штата Калифорния.

Трамп уже отменил несколько федеральных проектов, среди которых программа по предотвращению наводнений на сумму более 120 млн долларов. Кроме того, федеральным ведомствам поручено определить, какие еще гранты могут быть отозваны у штата.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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