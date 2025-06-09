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Генсек НАТО заявил о необратимости будущего вступления Украины в альянс

Марк Рютте. Фото: официальный сайт НАТО

Обещание лидеров государств-членов НАТО в будущем включить в свой состав Украину останется в силе, даже если не будет упоминаться в коммюнике по итогам ближайшего саммита альянса. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического блока Марк Рютте в Лондоне.

«Мы говорили, что этот путь в НАТО – необратимый. И эта оценка не изменится и после саммита», – цитирует его «Интерфакс».

Рютте не исключил, что в коммюнике по итогам саммита НАТО в Нидерландах эта тема не получит отражения. «Если этого не будет в коммюнике, то в этом не будет ничего страшного», – заверил генсек НАТО. При этом он отметил, что в целом связанная с Украиной тематика в коммюнике, вероятно, будет.

Он подчеркнул, что НАТО не обязательно на всех встречах в верхах повторять уже известную позицию по всем вопросам.

В то же время Рютте обратил внимание, что на данный момент в НАТО нет единого мнения насчет того, настало ли время принимать Украину в альянс.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня 2025 года в Гааге.

Лондон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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