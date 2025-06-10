Евросоюз сообщил о планах ужесточить санкции против России

Еврокомиссия официально предложила ввести санкции против газопроводов «Северный поток» и снизить потолок цен на нефть из России. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, ограничения также планируются в финансовой сфере.

«Возврата к прошлому не будет», – цитирует ее заявление «Прайм».

В частности, речь идет об отключении от системы SWIFT дополнительно еще 22 российских банка, понизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 долларов за баррель, запретить импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти и ввести дополнительные запреты на экспорт на общую сумму более 2,5 млрд евро.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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