российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 июня 2025, 20:01 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Евросоюз сообщил о планах ужесточить санкции против России

Скриншот видео Еврокомиссии

Еврокомиссия официально предложила ввести санкции против газопроводов «Северный поток» и снизить потолок цен на нефть из России. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, ограничения также планируются в финансовой сфере.

«Возврата к прошлому не будет», – цитирует ее заявление «Прайм».

В частности, речь идет об отключении от системы SWIFT дополнительно еще 22 российских банка, понизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 долларов за баррель, запретить импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти и ввести дополнительные запреты на экспорт на общую сумму более 2,5 млрд евро.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Европа

Европа хочет войны и выступает против бизнес-взаимодействия с Россией / При стрельбе в школе в Австрии погибли пять человек / Европейский бизнес приспособился к санкциям и не спешит покидать российский рынок / Генсек НАТО заявил о необратимости будущего вступления Украины в альянс / Трамп дал однозначный ответ на вопрос о выходе США из НАТО – канцлер Германии / ЕС отменил льготы для украинских товаров / В НАТО согласовали увеличение военных расходов альянса / Запад запаниковал после вчерашнего разговора Путина и Трампа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Европа,