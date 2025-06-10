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Начальник штаба британской армии признал, что Россия не хочет нападать на НАТО

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил о нежелании России воевать со странами – членами Североатлантического альянса или вступать в ядерный конфликт.

«Россия не хочет воевать с НАТО. И Россия не хочет ядерной войны. Мы должны быть уверены в этом», – сказал он (цитата по ТАСС) в британском парламенте.

Радакин утверждает, что мощный военный потенциал НАТО «сдерживает Россию».

«Некоторые рассуждают о том, как бы мы воевали с Россией в том случае, если бы война была длительной и затяжной, и как мы могли бы компенсировать те потери, которые несет Украина. В таком образе мыслей есть риск. Мы бы не воевали так, как это делает Украина», – сказал Радакин.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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