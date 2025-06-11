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Южнокорейский истребитель разбился в ходе учений на Аляске

Архив, фото: lockheedmartin.com

Истребитель ВВС Южной Кореи разбился в ходе учений под руководством США на Аляске. Пилоты успели катапультироваться.

Инцидент произошел во время многонациональных воздушных учений «Красный флаг», сообщило агентство Yonhap. У истребителя KF-16 возникла чрезвычайная ситуация сразу после взлета с авиабазы Эйлсон.

Отмечается, что пилоты успели катапультироваться, летчиков госпитализировали.

О состоянии воздушного судна не сообщается, известно лишь, что истребитель получил повреждения. «Военно-воздушные силы планируют установить точную причину инцидента в тесном сотрудничестве с американской стороной», – добавили в агентстве.

Анкоридж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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