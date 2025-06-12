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Четверг, 12 июня 2025, 09:57 мск

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Госдеп США опубликовал поздравление с Днем России

Американский Госдепартамент опубликовал официальное поздравление государственного секретаря США Марко Рубио с Днем России. В заявлении говорится о стремлении Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой и выражается надежда на мирное урегулирование конфликта на Украине.

«От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России. США по-прежнему привержены поддержке россиян, продолжающих воплощать свои устремления к более светлому будущему», – отмечается в поздравлении.

«Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для обеспечения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению более взаимовыгодных отношений между нашими странами», – говорится в поздравительном заявлении Рубио.

Стоит отметить, что в последний раз поздравление Госдепа США с Днем России было в 2022 году.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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