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Суббота, 14 июня 2025, 20:01 мск

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Иран может перекрыть Ормузский пролив в ответ на удары Израиля

Фото: Freepik

Иран после израильских авиаударов изучает возможность закрыть Ормузский пролив – важную артерию для поставок нефти на мировые рынки. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.

«Сейчас рассматривается вариант закрытия Ормузского пролива, и Иран примет соответствующее решение без колебаний», – сказал Коусари, его слова цитирует иранское агентство Rokna.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Индийским океаном. Он является важным путем для транспортировки нефти на мировые рынки. Через пролив проходит до 30% мировых поставок нефти, почти весь экспорт Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, а также значительная часть иранского экспорта.

Блокада пролива приведет к дестабилизации мирового нефтяного рынка и вызовет резкий рост цен на «черное золото» и нанесет огромный ущерб мировой экономике, прогнозируют аналитики. Отмечается, что Иран придерживает это решение на случай дальнейшего обострения конфликта с Израилем, например, при ударах по своим нефтеперерабатывающим заводам.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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