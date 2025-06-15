В Иране заявили об аресте двух агентов «Моссада»

Силы правопорядка Ирана сообщили об аресте двух агентов израильской разведки «Моссад». Их задержали в провинции Альборз недалеко от Тегерана, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на иранскую полицию.

По информации правоохранителей, арестованные были членами террористической группировки, находящейся в подчинении «Моссада». Они занимались созданием бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования в районе Саводжболаг.

Имена задержанных и другие подробности не разглашаются. Правоохранительные органы пообещали раскрыть детали в ближайшее время, отметив, что операция по поимке израильских агентов является частью продолжающихся усилий по противодействию угрозам со стороны иностранных разведок на территории Ирана.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ударам Израиля по Ирану предшествовала операция «Моссада» на иранской территории по нейтрализации ПВО и уничтожению ракетных установок. По ее сведениям, в Иран в течение нескоьких месяцев тайно завозились компоненты для сотен дронов с взрывчаткой. Для этого использовались грузовики, контейнеры и чемоданы. Агенты с коптерами расположились около иранских систем ПВО и пусковых установок и с началом израильских воздушных ударов нарушили работу систем противоздушной обороны и атаковали ракетные установки в момент их выезда из укрытий.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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