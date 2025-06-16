Два человека погибли в перестрелке на границе Афганистана и Пакистана

На границе Афганистана и Пакистана произошла перестрелка. По предварительным данным, в результате погибли два человека.
Инцидент произошел в афганской провинции Кунар. При попытке пакистанских военных установить в регионе новый контрольно-пропускной пункт вспыхнул конфликт. Пограничники открыли огонь.
В результате погибли два боевика движения «Талибан».
Отмечается, что это может обострить обстановку в регионе, особенно на фоне эскалации отношений между Пакистаном и Индией.
Ранее Верховный суд России приостановил запрет деятельности афганского движения «Талибан» как экстремисткой и террористической организации.
Кабул, Зоя Осколкова
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