Два человека погибли в перестрелке на границе Афганистана и Пакистана

На границе Афганистана и Пакистана произошла перестрелка. По предварительным данным, в результате погибли два человека.

Инцидент произошел в афганской провинции Кунар. При попытке пакистанских военных установить в регионе новый контрольно-пропускной пункт вспыхнул конфликт. Пограничники открыли огонь.

В результате погибли два боевика движения «Талибан».

Отмечается, что это может обострить обстановку в регионе, особенно на фоне эскалации отношений между Пакистаном и Индией.

Ранее Верховный суд России приостановил запрет деятельности афганского движения «Талибан» как экстремисткой и террористической организации.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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