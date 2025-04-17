Верховный суд России приостановил запрет на афганский «Талибан»

Верховный суд России приостановил запрет деятельности афганского движения «Талибан» как экстремисткой и террористической организации.

«Решение о приостановлении запрета деятельности движения «Талибан» в России подлежит немедленному исполнению», – цитирует «Интерфакс» решение суда.

Напомним, с соответствующим заявлением в Верховный суд РФ обратился генеральный прокурор Игорь Краснов. В надзорном ведомстве обращали внимание, что «правовым основанием для обращения в суд послужили изменения, внесенные в декабре прошлого года в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и федеральный закон «О противодействии терроризму».

В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность исключения движения «Талибан» из списка запрещенных в России террористических организаций.

Москва, Светлана Антонова

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