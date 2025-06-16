В МАГАТЭ заявили о повреждениях на ядерном объекте в Иране

В результате ударов Израиля на ядерном объекте в Иране повреждены несколько сооружений. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, на ядерном объекте в Исфахане повреждены четыре строения. При этом на заводе по обогащению топлива в Фордо или на реакторе на тяжелой воде в Араке разрушений не зафиксировано.

«Атомная электростанция в Бушере не стала объектом недавних нападений и не пострадала от них», – рассказал Гросси в обращении к совету управляющих агентства.

Кроме того, в МАГАТЭ сообщили о ситуации вокруг ядерного объекта в Натанзе. «Уровень радиации вне территории <...> остался неизменным и находится на нормальном уровне, что указывает на отсутствие внешнего радиологического воздействия на население или окружающую среду <...> Внутри объекта <...> есть как радиологическое, так и химическое загрязнение», – добавил глава агентства.

Объект в Натанзе включает в себя два больших подземных зала, в которых, как полагают, находятся центрифуги для обогащения урана. Ранее Гросси заявлял, что с момента первой атаки на станции «никаких дополнительных повреждений» и что «нет никаких признаков» атаки на подземный каскадный зал.

В ночь на 13 июня израильская армия нанесла массированные удары по военным и ядерным объектам Ирана. Целями военной операции «Восставший лев» было заявлено уничтожение иранской ядерной программы. В результате атаки погибли высокопоставленные иранские военные, включая командующего КСИР, а также шесть физиков-ядерщиков.

В ответ на израильские удары Иран начал операцию «Правдивое обещание 3». Ракетные удары Ирана ранним утром в понедельник, по данным иранских СМИ, поразили электростанцию в Хайфе. Также сообщалось, что ракеты попали в нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. На НПЗ начался пожар, его работа приостановлена. По данным израильской полиции, зафиксировано несколько попаданий ракет в Тель-Авиве.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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