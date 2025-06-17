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Премьер-министр Саксонии раскритиковал антироссийские санкции ЕС

Фото: ec.europa.eu

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер раскритиковал антироссийские санкции Евросоюза и подчеркнул, что рестрикции нанесут Германии серьезный экономический ущерб.

«В течение трех лет Евросоюз принимал один пакет санкций за другим, и ни один из них не повлиял на ход войны», – обратил внимание Кречмер в интервью изданию Politico, которое цитирует ТАСС.

По его словам, касается также нового пакета рестрикций, о котором объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с санкциями против «Северных потоков», внесением в «черный список» банков и танкеров, а также с запретом странам Евросоюза закупать российскую нефть и снижением потолка цен на нее с $60 до $45 за баррель.

Премьер-министр Саксонии подчеркнул, что санкции «нанесут ФРГ экономический ущерб».

Германия, по его убеждению, должна отстаивать свои национальные интересы и не исключать российский газ. России следует показать «перспективу экономического сотрудничества и как поставщику сырья», заявил Кречмер.

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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