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Европе угрожает волна терактов при ударе США по Ирану

Фото: FreePik

Атака США на объекты в Иране может спровоцировать волну террористических актов в европейских странах. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

В Лондоне серьезно обеспокоены тем, что Тегеран может задействовать свою агентурную сеть для организации терактов в европейских городах в ответ на бомбардировки США. «Военное вмешательство может спровоцировать волну террористических атак спящих агентов по всей Европе», – говорится в статье.

Кроме того, опасения вызывает судьба граждан западных стран, которые были задержаны в Иране в последние годы по обвинению в шпионаже. Отмечается, что под стражей за связи с британской разведкой в исламской республике находятся не менее 15 человек.

Ранее американский президент Дональд Трамп не исключил возможности нанесения ударов по Ирану. Белый дом накануне заявил, что решение об этом будет принято в течение двух недель.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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