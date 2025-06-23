Евросоюз планирует одобрить новые санкции против России, несмотря на вето Венгрии и Словакии

Европейский союз рассчитывает утвердить 18-й пакет санкций против России до конца недели, несмотря на вето со стороны Венгрии и Словакии. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС.

«Нет ничего нового в том, что Венгрия блокирует санкции», – отметила Каллас, слова которой цитирует ТАСС.

«18-й пакет будет принят к концу недели», – подчеркнула она.

Сегодня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций на фоне намерения Брюсселя запретить Венгрии и Словакии покупать российские нефть и газ.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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