Трамп планирует обсудить с Путиным перспективы урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает в ближайшее время провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным о перспективах завершения конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.

«Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным, посмотреть, сможем ли мы это закончить. Так что я поговорю с Путиным», – сказал Трамп (цитата по ТАСС), добавив, что провел конструктивную беседу с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос, почему не удается завершить украинский конфликт, президент США сказал, что ситуация оказалась сложнее, чем кажется. «Потому что это сложнее, чем люди могут себе представить. Владимир Путин оказался более сложным. Честно говоря, у меня были некоторые проблемы с Зеленским. Вы, возможно, читали об этом. Это (конфликт на Украине) сложнее, чем другие войны», – пояснил американский лидер.

В то же время Трамп выразил уверенность в том, что президент РФ заинтересован в завершении конфликта на Украине. «Он хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации», – сказал он.

Президент США также прокомментировал вопрос журналиста, считает ли Путина угрозой и разделяет ли мнение председателя Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Дэна Кейна о возможных территориальных амбициях России за пределами Украины. «Возможно, да», – ответил Трамп.

В то же время американский лидер не дал прямого ответа на вопрос о дальнейшем оказании военной помощи Украине. «Что касается денег – посмотрим, что будет», – сказал он.

Гаага, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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