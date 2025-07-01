российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 июля 2025, 09:53 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Четверть жителей США считают свою страну диктатурой

Половина американцев считают США демократической страной, при этом четверть уверены, что в их стране правит диктатура. Об этом свидетельствуют результате опроса, проведенного компанией Yougov.

В исследовании приняли участие 1111 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 4,2%.

Только половина (50%) американцев считают, что США – это демократическое государство. Каждый четвертый (28%) не согласен с этим утверждением. Почти каждый пятый (22%) не смог дать однозначного ответа.

Республиканцы чаще считают США демократией, чем сторонники демократической партии (59% против 52%). Среди тех, кто согласен, что Штаты являются диктатурой, 35% отнесли себя к демократам, 7% – к сторонникам республиканцев.

Треть опрошенных (31%) полагает, что в течение десяти лет США станут «фашистской диктатурой», 51% считает, что нет. Каждый пятый (20%) не исключает, что в стране установится «коммунистическая диктатура», 63% не согласны с этим.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / США

США могут снять часть пошлин на сельхозпродукцию / В США шесть человек погибли в авиакатастрофе / В США неизвестные расстреляли пожарных во время тушения в лесу / Путин назвал «вполне возможной» свою встречу с Трампом / Страны НАТО опасаются зависимости от США в вопросе закупки вооружений / Посол США Трейси завершила работу в РФ и при отъезде процитировала Пушкина / Западная поддержка террористического режима Киева представляет глобальную угрозу – Совбез РФ / Администрация Трампа ограничит обмен разведданными с Конгрессом США из-за утечки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Политика, США,