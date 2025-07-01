Четверть жителей США считают свою страну диктатурой

Половина американцев считают США демократической страной, при этом четверть уверены, что в их стране правит диктатура. Об этом свидетельствуют результате опроса, проведенного компанией Yougov.

В исследовании приняли участие 1111 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 4,2%.

Только половина (50%) американцев считают, что США – это демократическое государство. Каждый четвертый (28%) не согласен с этим утверждением. Почти каждый пятый (22%) не смог дать однозначного ответа.

Республиканцы чаще считают США демократией, чем сторонники демократической партии (59% против 52%). Среди тех, кто согласен, что Штаты являются диктатурой, 35% отнесли себя к демократам, 7% – к сторонникам республиканцев.

Треть опрошенных (31%) полагает, что в течение десяти лет США станут «фашистской диктатурой», 51% считает, что нет. Каждый пятый (20%) не исключает, что в стране установится «коммунистическая диктатура», 63% не согласны с этим.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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