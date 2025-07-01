Трамп: Маску без господдержки придется вернуться в ЮАР

Президент США Дональд Трамп считает, что Илон Маск не сможет обойтись без государственных субсидий, ему придется «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР». Так американский лидер отреагировал на заявления Маска с критикой нового законопроекта.

«Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, безусловно, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы прикрыть лавочку и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, наша страна сэкономила бы состояние», – написал Трамп в Truth Social.

Президент упомянул и департамент эффективности, который ранее возглавлял Маск: «Может быть, нам стоит заставить DOGE хорошенько, жестко взглянуть на это? Большие деньги, которые нужно сэкономить».

Ранее основатель Tesla и SpaceX в очередной раз высказался против законопроекта американского лидера о сокращении государственных расходов. По мнению Маска, в случае принятия проекта в стране может появиться новая политическая партия.

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована партия «Америка». Нашей стране нужна альтернатива демократо-республиканской однопартийной партии, чтобы у людей действительно был голос», – написал миллиардер.

Он добавил, что законопроект увеличит потолок госдолга на рекордные 5 трлн долларов и сделает очевидным, что американцы живут в однопартийной стране. «Пришло время для новой партии, которая будет действительно заботиться о людях», – заключил Маск.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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