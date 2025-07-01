«Посмотрим, что будет…» Трамп внимательно следит за наступлением ВС РФ в Сумской области

Президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за военными действиями на Украине и, в частности, наступлением российских войск в Сумской области.

«Посмотрим, что будет. Я слежу за этим очень внимательно», – сказал американский лидер (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос журналиста, какие шаги США предпримут в случае якобы возможного наступления российской армии на Сумы.

Ранее глава российского государства Владимир Путин сообщал, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 10 до 12 км, дальше – сам областной центр. По его словам, взятие Сум не исключено, на текущий момент такой задачи нет.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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