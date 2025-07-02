В США хотят лишать гражданства за некоторые преступления

Власти США рассматривают поправки в законодательство, которые позволят лишать приобретенного гражданства за некоторые виды преступлений. Об этом сообщает канал ABC со ссылкой на служебную записку министерства юстиции.

Согласно опубликованному документу, помощник генерального прокурора Бретт Шумейт предоставляет прокурорам США широкие полномочия по принятию решений о том, при каких обстоятельствах лишать гражданства, чтобы «способствовать достижению политических целей администрации».

«Записка ясно сигнализирует о том, что министерство юстиции собирается рассматривать больше таких дел, <...> даже процессы, связанные с нераскрытыми судимостями или процессуальными ошибками во время натурализации, теперь находятся на контроле», – отметила адвокат по иммиграционным делам Розанна Берарди.

Среди преступлений, за которые можно лишиться американского гражданства, оказались пытки, военные преступления, торговля людьми и нарушения прав человека.

«Гражданский отдел должен отдавать приоритет и максимально активно добиваться процедур денатурализации во всех случаях, разрешенных законом и подтвержденных доказательствами», – говорится в сообщении.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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