В НАТО усилились разногласия: зреет «бунт на корабле»

Усиление разногласий в Североатлантическом альянсе могут свидетельствовать о назревании «легкого бунта на корабле». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов итогам участия в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Глава МИД России обратил внимание, что «расширение НАТО никому не пошло на пользу, включая самих членов Североатлантического альянса».

«Там углубляются разногласия, такой легкий бунт на корабле зреет, поскольку все больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами», – пояснил Лавров, слова которого цитирует ТАСС.

Рио-де-Жанейро, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube