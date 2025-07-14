Трамп признал паузу в поставках оружия на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что пауза в поставках вооружений Киеву была из-за необходимости оценки запасов министерства обороны.

«Я знаю, что Пит (Хегсет, глава Пентагона) проводил оценку, потому что мы были в курсе, что это [соглашение по поставкам оружия Киеву через НАТО] произойдет. Мы были вполне уверены, что это произойдет, поэтому взяли небольшую паузу», – пояснил американский лидер на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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