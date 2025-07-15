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Трамп рассматривал возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп рассматривал дальнобойные ракеты Tomahawk в качестве военной помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

Возможность передачи Киеву этих ракет обсуждалась в Вашингтоне в пятницу, 11 июля. Впрочем, сейчас, по словам источников издания, Tomahawk не входят в список поставок.

«Они могут быть развернуты позднее, если Трамп захочет иметь больше рычагов для оказания влияния», – говорится в статье.

Ранее американский лидер после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Украина вскоре получит 17 систем ПВО Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. Кроме того, Трамп сообщил о намерении ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России на фоне уже существующих запретительных санкций, которые и так фактически свернули взаимную торговлю.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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