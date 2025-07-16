В США девять человек пострадали во время давки в метро

В США произошла давка в метро после концерта популярной исполнительницы Бейонсе. Об этом сообщают местные СМИ.
Столпотворение образовалось на станции метро в районе Вайн-Сити американского штата Атланта. Люди возвращались после концерта, когда возникла неполадка на эскалаторе, несколько человек упали.
Люди поддались панике и бросились бежать, наступая на упавших. В результате травмы получили девять человек, восемь из них госпитализированы в медицинские учреждения.
По факту произошедшего полиция проводит проверку.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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