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Среда, 16 июля 2025, 10:14 мск

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В США девять человек пострадали во время давки в метро

В США произошла давка в метро после концерта популярной исполнительницы Бейонсе. Об этом сообщают местные СМИ.

Столпотворение образовалось на станции метро в районе Вайн-Сити американского штата Атланта. Люди возвращались после концерта, когда возникла неполадка на эскалаторе, несколько человек упали.

Люди поддались панике и бросились бежать, наступая на упавших. В результате травмы получили девять человек, восемь из них госпитализированы в медицинские учреждения.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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