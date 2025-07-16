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Словакия заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России

Представители государств Евросоюза не согласовали новый пакет антироссийских санкций. По сведениям агентства Reuters, Словакия выступила против новых рестрикций и воспользовалась своим правом вето.

Два неназванных дипломата, на которых ссылается агентство, уточнили, что Мальта также высказала возражение против нового пакета санкций Евросоюза.

Как отмечает «Прайм», накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия предложила ЕК перенести голосование по 18-му пакету санкций против России с учетом предоставления ей исключения на получение российского газа до 2034 года.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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