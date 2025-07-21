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В больницах США изымают органы у живых пациентов

В США участились случаи преждевременного и неудачного изъятия органов у еще живых пациентов, которые дали согласие стать донорами после смерти. Об этом сообщает The New York Times.

В ходе расследования журналисты издания пришли к выводу, что в больницах США наблюдается тенденция к поспешному принятию решений, когда необходимость в дополнительных органах ставится выше безопасности потенциальных доноров. Некоторые некоммерческие организации агрессивно преследуют семьи доноров и врачей с целью добиться согласия на хирургическое вмешательство.

Речь идет о пациентах, чей мозг признается мертвым, а они подключены к системам жизнеобеспечения, при этом мозговая активность у них, как отмечается, в некотором виде присутствует.

Издание отмечает, что больницы несут ответственность за пациентов вплоть до момента смерти, но некоторые из них позволяют закупочным организациям влиять на решения о лечении. По словам собеседников NYT, координаторы из закупочных организаций уговаривали врачей больниц вводить морфий, пропофол и другие препараты, чтобы ускорить смерть потенциальных доноров.

В свою очередь в Ассоциации организаций по закупке органов США заявили, что потенциальные доноры получают такое же качество обслуживания, что и реципиенты, а решения об уходе за пациентами и объявления о смерти «являются исключительной обязанностью команды больницы».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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