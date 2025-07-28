российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 июля 2025, 17:29 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США три человека погибли при падении самолета в океан

В США потерпел крушение двухмоторный самолет Beechcraft. По предварительным данным, погибли три человека.

Авиакатастрофа произошла у берега Калифорнии. Частный самолет вылетел из аэропорта Сан-Карлос недалеко от Сан-Франциско. Судно находилось в воздухе около 30 минут, а затем упало в Тихий океан.

На место поспешили сотрудники Береговой службы и достали из воды тело погибшего. Позже во время поисковой операции водолазная группа вытащила из самолета еще двух погибших.

Национальный совет по безопасности на транспорте США расследует причину крушения.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / США

Трамп дал России 10-12 дней на урегулирование конфликта на Украине / Трамп заявил, что сократит срок в 50 дней, который дал Путину для урегулирования на Украине / Китай и США продлят введение пошлин еще на 90 дней / Рубио: Трамп теряет терпение, но все еще хочет добиться урегулирования на Украине / Трамп анонсировал личную встречу с Путиным и Зеленским / Трамп пригрозил России вторичными санкциями / Трамп заверил, что готов обсуждать ядерное разоружение / Умер известный реслер и киноактер Халк Хоган

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, США,