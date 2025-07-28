В США три человека погибли при падении самолета в океан

В США потерпел крушение двухмоторный самолет Beechcraft. По предварительным данным, погибли три человека.
Авиакатастрофа произошла у берега Калифорнии. Частный самолет вылетел из аэропорта Сан-Карлос недалеко от Сан-Франциско. Судно находилось в воздухе около 30 минут, а затем упало в Тихий океан.
На место поспешили сотрудники Береговой службы и достали из воды тело погибшего. Позже во время поисковой операции водолазная группа вытащила из самолета еще двух погибших.
Национальный совет по безопасности на транспорте США расследует причину крушения.
Лос-Анджелес, Зоя Осколкова
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