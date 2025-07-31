В отправленных на сжигание бумагах ФБР нашли документы по расследованию вмешательства РФ

Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель обнаружил документы о расследовании якобы связей президента США Дональда Трампа с Россией. Бумаги находились в комнате, где хранятся документы, предназначенные для уничтожения.
В нескольких мешках для утилизации находились тысячи бумаг, имеющих статус секретных или более высокий уровень секретности, передает News со ссылкой на источники.
«Одним из документов было секретное приложение к заключительному докладу бывшего спецпрокурора Джона Дарема, включающее в себя изученные им основные разведывательные данные», – говорится в статье.
По данным телеканала, в ближайшее время ФБР может обнародовать новые рассекреченные отчеты, которые обличат скоординированный на самом высоком уровне план с целью создания ложной информации о том, что Трамп якобы вступил в сговор с Россией во время выборов 2016 года.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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