Главе Гагаузии дали семь лет тюрьмы – в Москве раскритиковали приговор

Суд сектора Буюкань Кишинева приговорил главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы. Политика обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Об этом сообщила адвокат Гуцул Наталья Байрам.

«Приговорили к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением решения прямо из зала суда», – рассказала адвокат, уточнив, что ее подзащитную прямо из зала суда доставят в тюрьму. Позднее главу Гагаузии увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора. Сторонники Гуцул, собравшиеся около здания суда в Кишиневе, встретили известие о приговоре главе региона криками «Позор» и «Долой диктатуру».

Защита Гуцул оспорит вынесенный ей приговор в апелляционной палате, добавила ее адвокат, передает ТАСС.

Глава Гагаузии назвала свой приговор политической расправой по указке сверху. «Это решение не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху. Сегодня за решёткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть. Это не приговор мне – это приговор всей демократической системе Молдовы», – заявила она, информирует sputniknews.ru. Гуцул сочла приговор попыткой запугать жителей Гагаузии, которые голосуют не так, как этого бы хотела партия власти. Респрессии используются как инструмент борьбы с несогласными президентом Молдавии Майей Санду и правящей Партией действия и солидарности в преддверии парламентских выборов, подчеркнула глава Гагаузии.

Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева в конце марта этого года по обвинению в незаконном финансировании избирательной кампании. По версии следствия, средства якобы поступали из России. Сама Гуцул отвергла все обвинения и настаивала, что расследование вызвано политическими мотивами. Надо отметить, что задержание главы Гагаузии произошло на фоне обострения отношений автономии с Кишиневом. Гуцул неоднократно критиковала власти Молдавии за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.

Обвинение запросило для Гуцул 9 лет лишения свободы с запретом на пять лет занимать руководящие должности. В своем последнем слове в суде политик заявила о том, что не нарушала закон, и попросила ее оправдать.

Соратница главы Гагаузии Светлана Попан, также проходившая по данному делу, тоже признана судом виновной. Ее приговорили к шести годам лишения свободы и арестовали в зале суда.

Напомним, Евгения Гуцул баллотировалась на пост башкана (главы) Гагаузии от партии «Шор», выступающей за сближение с Россией. В мае 2023 года она победила во втором туре выборов, получив 52,34% голосов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал приговор главе Гагаузии политически мотивированным решением. «Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного на самом деле давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании. Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдавии. Фактически, люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают», – сказал он журналистам, добавив, что в Молдавии «всячески попираются» правила и нормы демократии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала приговор Евгении Гуцул «бедой, напавшей на Молдавию и ее народ». По ее словам, законной главе Гагаузии дали срок именно за то, «что она законная и на основе закона исполняла свой долг». «За исполнение закона режим Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ», – заключила Захарова.

Кишинев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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