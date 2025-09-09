российское информационное агентство 18+

Дрон поразил судно флотилии активистов с Гретой Тунберг

Судно «Глобальной флотилии Сумуда» (Global Sumud Flotilla, GSF), в которой участвует Грета Тунберг, подверглось атаке беспилотника. Власти Туниса опровергли эту информацию, заявив, что взрыв произошел внутри лодки.

Об атаке сообщила пресс-служба GSF. По утверждению активистов, одно из главных судов, известное под названием Family Boat, которое перевозит членов руководящего комитета GSF, было поражено, предположительно беспилотником.

Пожар повредил главную палубу и подпалубное хранилище. Судно шло под флагом Португалии, а все шесть пассажиров и экипаж находятся в безопасности.

Активисты подчеркнули, что запугиванием их не остановить и «миссия по прорыву блокады Газы и проявлению солидарности с ее народом» продолжается «с решимостью».

В свою очередь власти Туниса опровергают инцидент с дроном, утверждая, что взрыв произошел внутри судна, а обвинения «не имеют под собой никаких оснований».

Хартум, Зоя Осколкова

