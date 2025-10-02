российское информационное агентство 18+

Четверг, 2 октября 2025, 09:39 мск

Израиль задержал 13 судов с активистами и гуманитарной помощью для Газы

Израиль остановил часть судов «Глобальной флотилии Сумуда», которая направлялась к сектору Газа с гуманитарной помощью. Об этом сообщает агентство Reuters.

13 судов были остановлены, еще 30 продолжают путь к Газе. МИД Израиля опубликовал видео с места событий, на кадрах активисты сидят на палубе в окружении военных.

Пассажиров, среди которых была шведская активистка Грета Тунберг, доставили в израильский порт. «Грета и ее друзья в безопасности и здоровы», – сообщило министерство иностранных дел Израиля.

Ранее Тунберг сообщала о планах израильских военных перехватить флотилию с активистами. По словам правозащитницы, эти действия являются «вопиющим нарушением гуманитарного и морского права».

Газа, Зоя Осколкова

