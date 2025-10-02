Израиль задержал 13 судов с активистами и гуманитарной помощью для Газы

Израиль остановил часть судов «Глобальной флотилии Сумуда», которая направлялась к сектору Газа с гуманитарной помощью. Об этом сообщает агентство Reuters.
13 судов были остановлены, еще 30 продолжают путь к Газе. МИД Израиля опубликовал видео с места событий, на кадрах активисты сидят на палубе в окружении военных.
Пассажиров, среди которых была шведская активистка Грета Тунберг, доставили в израильский порт. «Грета и ее друзья в безопасности и здоровы», – сообщило министерство иностранных дел Израиля.
Ранее Тунберг сообщала о планах израильских военных перехватить флотилию с активистами. По словам правозащитницы, эти действия являются «вопиющим нарушением гуманитарного и морского права».
Газа, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»