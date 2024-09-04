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Экоактивистку Грету Тунберг задержали на акции против войны в Газе

Полиция Дании задержала экоактивистку Грету Тунберг. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на организаторов демонстрации.

По данным полицейских, активисты ворвались в здание и забаррикадировали вход. Всего было задержано шесть человек.

«Полиция отказалась подтвердить личности арестованных, однако представитель организации «Студенты против оккупации» сообщил, что 21-летняя Тунберг была одной из задержанных», – говорится в статье.

Активисты выступали против агрессии Израиля в отношении мирного населения в секторе Газа. По словам организаторов акции, ситуация в регионе лишь ухудшается, а университет Копенгагена продолжает сотрудничество с израильскими властями.

Копенгаген, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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