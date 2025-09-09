В Непале протесты переросли в погромы – премьер страны ушел в отставку, его резиденцию подожгли

В Непале второй день продолжаются массовые акции протеста, несмотря на то, что правительство страны отменило ранее введенный запрет социальных сетей. Протестующие требуют отставки премьер-министр Непала Кхадги Прасада Шармы Оли и роспуска правительства после того, как в понедельник в результате столкновений погибли 20 человек и более 500 человек, по уточненным данным, получили ранения.

По данным индийских СМИ, сотни молодых людей сегодня вновь вышли на улицы столицы страны – Катманду с антикоррупционными лозунгами и требованием отставки правительства. Протесты переросли в беспорядки. Демонстранты ворвались в правительственный комплекс, резиденцию президента, подожгли центральный офис правящей партии «Непальский конгресс», здания Верховного суда, парламента и резиденцию премьера. Вандалы также подожгли дома ряда других высокопоставленных чиновников. Кроме того, как сообщается, протестующие избили главу минфина Непала Бишну Прасада Пауделя, лидера правящей партии Шера Бахадура Деубу и его жену. Военные на вертолетах эвакуируют министров из правительственного квартала. Временно закрыт международный аэропорт в Катманду. Все рейсы отменены.

Премьер страны на фоне усиливающихся волнений по всей стране сегодня объявил об уходе со своего поста в целях «конституционного урегулирования политического кризиса». Об этом он написал в письме президенту Раму Чандре Пауделу. Глава государства принял отставку Оли и начал процесс выбора нового премьер-министра, передает Reuters.

Протесты вспыхнули после того, как в конце прошлой недели власти Непала запретили большинство социальных сетей.

Посольство России в Непале на фоне массовых демонстраций, беспорядков и введенного комендантского часа в Катманду призвало российских туристов в целях безопасности воздержаться от выхода на улицы до отдельного уведомления от властей Непала.

