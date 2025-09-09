Президент Венесуэлы заявил о начале Третьей мировой войны

Третья мировая война уже началась. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT.

«Папа Римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к Третьей мировой. Я считаю, что она уже началась. Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире», – подчеркнул Мадуро.

По его оценке, Вашингтон, решив разместить военные корабли в Карибском бассейне, разыгрывает опасную карту, в том числе для самих себя. При этом президент Венесуэлы назвал сумасшествием возможное вторжение американской армии в его страну.

«США пытаются прикрыть своими действиями колонизацию Венесуэлы», – констатировал Мадуро.

Ранее сообщалось, что Каракас рассматривает последние действия США как попытку госпереворота в Венесуэле.

Каракас, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

