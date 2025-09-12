В Непале разыскивают более 12 тысяч сбежавших во время беспорядков заключенных

В Непале более 12,5 тыс. заключенных сбежали во время недавних беспорядков. Они до сих пор не пойманы.

По данным непальских правоохранительных органов, во время недавних столкновений более 12,5 тысячи осужденных сбежали из тюрем по всей стране. Полиция принимает ряд мер, чтобы поймать беглецов.

Протесты вспыхнули после того, как в конце прошлой недели власти Непала запретили большинство социальных сетей. Сотни молодых людей вышли на улицы столицы страны – Катманду с антикоррупционными лозунгами и требованием отставки правительства. Протесты переросли в беспорядки.

По последним данным, в результате погибли не менее 50 человек. Лечение получают более тысячи пострадавших.

Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

Катманду, Зоя Осколкова

