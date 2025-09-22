Россия возглавила рейтинг самых опасных стран мира

Россию объявили самой опасной страной мира. Согласно Глобальному индексу миролюбия (GPI) 2025 года, жить в РФ опаснее, чем в Сомали, Конго и Афганистане.

Рейтинг учитывает такие показатели, как продолжающиеся войны, политическую нестабильность и высокий уровень насилия. Эти регионы часто страдают от активных конфликтов, терроризма или преступности, и во многих из них действуют официальные предупреждения о поездках в связи с рисками.

Россия занимает первое место с индексом 3,441. Основная причина – конфликт на Украине.

Аналитики указывают, что боевые действия затрагивают российскую территорию. Например, вторжение ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.

«Обладая одной из крупнейших в мире армий и ядерным арсеналом, Россия остается крайне милитаризованной и находящейся в состоянии войны, что делает ее самой опасной страной в мире», – заключили авторы рейтинга.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

