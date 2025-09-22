В Молдавии задержаны более 70 человек по делу о «попытках» России дестабилизировать ситуацию перед выборами

В Молдавии задержаны 74 человека, у более чем сотни граждан проведены обыски по уголовному делу о предполагаемых попытках России дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами, сообщила полиция республики.

Руководитель прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктор Фуртунэ заявил, что в ходе расследования были установчлены члены организованной группы граждан Молдавии, которые посещали Сербию для получения инструктажа по проведению массовых беспорядков.

Правоохранительные органы республики утверждают, что граждан набирали через сеть в Telegram основателя оппозиционного блока «Победа» Илана Шора, а координировалась эта деятельность якобы из России.

Лидер молдавской партии социалистов Игорь Додон подтвердил, что обыски проводились у представителей Соцпартии в северных районах страны. По его словам, власти Молдавии запугивают граждан перед выборами, чтобы установить диктатуру, поскольку понимают, что не выиграют честным путем.

Парламентские выборы в Молдавии намечены на 28 сентября.

Кишинев, Анастасия Смирнова

