Нобелевскую премию мира получила венесуэльская оппозиционерка

Лауреатом Нобелевской премии мира стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корине Мачадо. Об этом сообщает на сайте Нобелевского комитета.
В преддверии выборов 2024 года Мачадо была кандидатом в президенты от оппозиции, но ее кандидатура была заблокирована.
«Мария Корине Мачадо соответствует всем трем критериям, указанным в завещании Альфреда Нобеля для выбора лауреата премии мира. Она объединила оппозицию в своей стране. Она всегда решительно выступала против милитаризации венесуэльского общества. Она неизменно поддерживала мирный переход к демократии», – говорится в сообщении Нобелевского комитета.
В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили японской организации «Нихон Хиданкё», которая борется с распространением ядерного оружия.
Осло, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»