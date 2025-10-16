Генсек НАТО обрушился с оскорблениями на российских летчиков и моряков

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе встречи с министрами обороны стран военного блока поставил под сомнение профессионализм российских летчиков и моряков, оскорбив их.

«Давайте не будем преувеличивать то, на что способна Россия. Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь», – заявил Рютте. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале NATO News.

Также Рютте в очередной раз назвал Россию «бумажным тигром». А НАТО, по его словам, проявляет свою силу в сдержанности, вытесняя якобы военные самолеты России из воздушного пространства стран альянса. Как утверждает глава альянса, если бы НАТО был слабее, он бы «немедленно сбивал русских», пишут «Известия».

Ранее генсек НАТО вспомнил про старый советский анекдот, комментируя ситуацию с задерживающимися поставками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot. По его словам, эта ситуация напоминает «старую русскую шутку про Lada и холодильник». Он заявил, что Европе и США необходимо нарастить темпы оборонного производства, так как заказчики годами ждут поставок оружия и техники.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

