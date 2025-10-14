Генсек НАТО прокомментировал поставки F-35 старым советским анекдотом

Генсек НАТО Марк Рютте рассказал старый советский анекдот, комментируя ситуацию с задерживающимися поставками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot.

На заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне Рютте заявил, что Европе и США необходимо нарастить темпы оборонного производства, так как заказчики годами ждут поставок оружия и техники.

Рютте отметил, что в этой связи иногда «вспоминает старую русскую шутку про Lada и холодильник». «Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция [покупателя] – утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник», – пошутил генсек альянса.

Ранее страны военного блока взяли на себя обязательство к 2035 году довести совокупные оборонные траты до 5% ВВП. 3,5% пойдут на «основные оборонные потребности» и еще 1,5% – на иные «связанные с обороной» расходы.

Любляна, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube