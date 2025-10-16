Международный арбитраж впервые признал дискриминацию российских спортсменов

Международный спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России (ФНТР), признав, что отстранение российских спортсменов является дискриминационным. Об этом сообщила юридическая компания Sila Lawyers, назвав решение беспрецедентным.

«Дело касалось решения ETTU от 2022 года об исключении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из всех соревнований в связи с вооруженным конфликтом на Украине. CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные как в Конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии», – говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

Такое решение стало первым, когда судьи встали на сторону российских спортсменов, однако пока выводы применимы только для конкретного разбирательства. При этом запрет на использование национальной символики был признан допустимым, поскольку не препятствовал участию спортсменов, а лишь снижал политическую напряженность.

