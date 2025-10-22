Реку с крокодилами в Австралии сочли пригодной для олимпийских соревнований

Австралийская река Фицрой, в которой водятся крокодилы, признана пригодной для проведения соревнований по гребле на Олимпиаде в 2032 году. Об этом сообщает издание The Australian.

Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр после проведения первичной технической экспертизы реки Фицрой, расположенной в Квинсленде, подтвердил соответствие необходимым требованиям, цитирует публикацию РИА «Новости Спорт».

Премьер-министр штата Квинсленд Дэвид Крисафулли пообещал, что власти региона займутся контролем популяции аллигаторов, чтобы избежать потенциальной угрозы во время соревнований.

Надо отметить, что на реке Фицрой последние годы тренируются члены олимпийской сборной Австралии по гребле, там же регулярно проводятся университетские соревнования. Власти штата Квинсленд предложили провести там старты Олимпийских и Паралимпийских игр в 2032 году. Ранее водную артерию сочли непригодной для проведения олимпийских соревнований из-за крокодилов, сообщала Международная федерация гребного спорта (World Rowing). Эксперты федерации пришли к выводу, что на реке нельзя проводить соревнования национального или международного уровня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подготовку к Олимпийским играм в Австралии, отметила, что «после парижской Сены рептилиями спортсменов не запугать».

«Во-вторых, ждем зоофиловзащитников. Мы по Сочи помним, как они трепетно следили за флорой и фауной олимпийского региона. Судьба крокодилов не должна оставить их равнодушным», – написала она в своем тг-канале.

