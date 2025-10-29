Трампу вопреки: Япония продолжит импорт российского газа

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити приняла решение о невозможности отказаться от поставок сжиженного природного газа из России. Об этом, как пишет газета Nikkei, она сообщила президенту США Дональду Трампу во время их недавней встречи в Токио и попросила у него понимания в этой ситуации.

Как отмечает издание, Такаити решилась на этот шаг, так как в противном случае введение эмбарго на российский СПГ ударило бы по экономике Японии, цитирует статью ТАСС.

«Если бы Япония вышла [из проекта «Сахалин-2»], это бы только порадовало Китай и Россию», – приводит газета слова Такаити, указывая, что та попросила у американского лидера понимания в сложившейся ситуации.

На поставки российского СПГ приходится порядка 9% от всех объемов газа, который закупает Токио за рубежом.

В ходе визита Трампа в Японию вопрос отказа от российских энергоносителей также обсудили новый министр финансов Японии Сацуки Катаяма и глава Минфина США Скотт Бессент. Ни от одной из сторон подробностей этой дискуссии не поступало.

Ранее Бессен заявлял, что США ожидают от Токио отказа от импорта российских энергоресурсов. Надо отметить, что японские власти ранее неоднократно заявляли, что импорт российских энергоресурсов играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны.

Токио, Наталья Петрова

